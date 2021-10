En Manizales hay más de 2.000 solicitudes para ventas ambulantes

Juan Sebastián Ramos Velasco, secretario de Medio Ambiente de Manizales, le dijo a Caracol Radio que la administración municipal es consciente de las dificultades que viven muchas familias por la pandemia, pero que entre las funciones de su despacho se encuentra la de controlar el espacio público.

Explicó que se realizan operativos en toda la ciudad de jueves a domingo que son los días con más vendedores ambulantes en las calles; aunque para hacer un procedimiento efectivo deben tener el respaldo de la Policía Metropolitana para los decomisos. Sin embargo en muchas ocasiones no cuentan con efectivos suficientes para el acompañamiento.

Recordó que durante el 2021 no se han otorgado nuevas autorizaciones para ocupar el espacio público, ya que se ha hecho un trabajo detallado de verificación o negación de la renovación de todos los permisos que se repartieron entre 2018 y 2019; debido a que no cumplen con lo estipulado en el Acuerdo 443 de 1999 sobre este particular.

Puntualizó que en la capital caldense hay cerca de 610 vendedores ambulantes que están plenamente autorizados para realizar sus labores; aunque se tienen más de 2.000 solicitudes y una gran cantidad de personas que llegan cada día al centro de la ciudad para ocupar lugares de manera irregular, especialmente en la carrera 23.

Actualmente se adelanta el proceso de consolidación de una política pública para los vendedores ambulantes de manera conjunta con la Universidad de Manizales, la cual estaría finalizada el próximo mes de diciembre.

Le puede interesar:

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.