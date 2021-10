Fiscalía pide no permitir la prescripción del caso de los ‘piques’ ilegales

Durante ocho horas el abogado Javier Hurtado, defensor del alcalde Andrés Hurtado, adelantó el interrogatorio a funcionarios y ex funcionarios de la Aeronáutica Civil, el proceso se desarrolló de una manera lenta y con preguntas repetitivas.

Hay que destacar que la defensa del mandatario local deberá realizar en las próximas audiencias el interrogatorio a seis de los once testigos que tiene para presentar ante los estrados judiciales.

Al final de la jornada, la fiscal 38 Elizabeth Torres planteó que, por la proximidad de la prescripción del delito de peculado por uso, se deberían realizar audiencia incluso en días no hábiles como lo estipula la ley.

“Cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten por la proximidad de la prescripción del peculado por uso, se indica que previa decisión del juez competente podrán habilitarse otros días para asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones. Departe de fiscalía hay disponibilidad completa”, dijo Torres.

Según el abogado Hurtado, la actuación de la justicia debe ser humanizada debido a que solo se piensan en las peticiones de la Fiscalía y pareciera que la defensa del alcalde es un convidado de Piedra.

“Yo entiendo la urgencia de la señora fiscal, no me opongo a ella, pero con sinceridad le digo que no solo debemos pensar en la necesidad de la fiscalía y la defensa sea un convidado de piedra. Ya hablar de que el sábado y el domingo y que se nos diga que debemos estar 24/7 solo por el temor que anuncia la señora fiscal”, sostuvo el abogado del alcalde.

A la vez el jurista sostuvo que el próximo 15 de octubre no podrá asistir a la audiencia programada debido a que tiene a su cargo un compromiso en otro proceso judicial de importancia nacional, situación que deberá ser justificada ante la justicia.

Se espera que el próximo 15 y 30 de octubre y el 6 de noviembre continúe el juicio contra el alcalde de Ibagué ante el Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué, Henry Beltrán, el proceso en contra del mandatario local.

Aunque en algunos sectores se indica que la prescripción que dará en firme el próximo 31 de octubre, al parecer las cuentas del despacho judicial indican que sería a finales del mes de noviembre.