“Concejales no nos pueden hacer perder 2 billones”: Quintero sobre UNE

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras los debates que se han sostenido en el concejo de Medellín sobre el proyecto que pretende la venta de la participación accionaria de la Empresa en UNE e Invertelco, aseguró que los concejales que por “razones políticas” le hagan "perder" $2 billones a EPM y a la ciudad tendrán que responder ante los órganos de control:

“Los concejales que por razones políticas, por hacer oposición, le hagan perder 2 billones de pesos a la ciudad y a EPM tendrán que responder ante los órganos de control, porque un funcionario público no puede hacer que la Alcaldía y EPM pierdan plata”,afirmó Quintero

El mandatario se refiere en específico a que si no se aprueba esta venta en estas sesiones, se podría perder la posibilidad de hacer efectiva la cláusula de protección del patrimonio público que vence en agosto de 2024 ya que el proceso de venta y reclamación podría durar hasta dos años :

“Esta permite recuperar una parte de la plata de EPM, pero está a punto de vencerse. Si esta cláusula no se aplica, significaría para EPM una pérdida de 2 billones de pesos. La decisión está en manos del Concejo, pero esta no es una decisión política, es una decisión técnica”, agregó.

Para algunos concejales de la ciudad el debate no se puede reducir a esta afirmación de la “pérdida” de 2 billones sino que hay otras aristas que hay que discutir antes de definir su aprobación:

“Hay muchas dudas sobre el tema; la desconfianza con la administración municipal es preponderante, porque no sabemos qué van hacer con el dinero que puedan recaudar. Ellos dicen unas cosas pero la junta directiva de EPM que es de bolsillo puede cambiar completamente las normas de ese dinero, adicionalmente tenemos que tener claro qué va pasar con la prestación del servicio de conectividad en Medellín”, afirmó el concejal Sebastián Lopez

A través de redes sociales funcionarios de la Alcaldía de Medellín, como la secretaria Privada de María Camila Villamizar, han apoyado las declaraciones del alcalde:

En la historia quedará escrito quienes votan por activar cláusula de protección del patrimonio, que representa más de 2 billones de pesos para Medellín, para Hidroituango! Y quienes votarán por regalarle 2 billones del patrimonio público a unos privados. Serán tan sinvergüenzas? https://t.co/OxrBjAgv15 — María Camila Villamizar Assaf (@camivillamizar) October 12, 2021

Para el concejal, Daniel Carvalho, esto representa una intimidación:

“Ella pretende simplificar el debate diciendo que quienes voten NO van a regalar 2 billones de pesos, sin ningún sustento o argumento de peso que respalde esa afirmación, yo le exijo al alcalde de Medellín que hagan que los funcionarios de la Alcaldía nos respeten y que no intenten intimidarlos con suposiciones y con mentiras”, afirmó Carvalho

Entre las preocupaciones de la administración está que de no aprobarse este proyecto no se tengan los recursos suficientes para la finalización de Hidroituango y EPM tenga que endeudarse más, para los concejales que hasta ahora no han dado el visto bueno aún no es claro cuántos serían aproximadamente los recursos que se obtendrían por la venta de las acciones y en qué se van a invertir la totalidad de estos recursos.

Por ahora, el proyecto no se ha votado en la Comisión Primera del Concejo para pasar a sesión plenaria, podría quedarse en dicha comisión ya que la mayoría de los concejales que la integran han mostrado su resistencia con este