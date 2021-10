Sucre no tiene pacientes en UCI por Covid-19

Tampoco hay pacientes sospechosos ocupando unidades de cuidados intensivos.

Después de 16 meses, el departamento de Sucre registró por primera vez, la cifra de cero ocupaciones de camas de UCI por casos confirmados de Covid, al igual que cero ocupaciones de camas de UCI por casos sospechosos.

La información fue confirmada por el secretario de Salud departamental, Juan Carlos Granados Villa, quien aseguró que este logro se obtiene gracias al esfuerzo y el trabajo articulado de todos los equipos de salud, tanto del sector público como del privado.

El funcionario destaca también el avance obtenido por el Plan Departamental de Vacunación Covid y a la comunidad por el acatamiento de las medidas de autoprotección.



Pese a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno departamental al inicio de la pandemia en Sucre se registraron dos picos de contagio que generaron caos en el sistema de atención de segundo y tercer nivel por la complicación de pacientes covid y la falta de infraestructura y dotación de las unidades de cuidados intensivos.



El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, consiguió con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud y con países y organismos internacionales camas de UCI, ventiladores, respiradores, para ampliar y habilitar las unidades de los hospitales públicos.

En el departamento organizaron un plan para contrarrestar las internaciones y las muertes de pacientes por causa del Sars-CoV-2.



Los primeros casos que generaron ocupación de camas de UCI se registraron en los meses de abril y mayo de 2020, cuando despuntaba la primera fuerte ola, o pico de contagio, que se prolongó hasta septiembre.

Para ese momento, solo se contaba con cerca del 60 por ciento de la capacidad de atención, lo que provocó la consecución y adecuación de más unidades.



En diciembre de 2020, el Hospital Universitario de Sincelejo adecuó el cuarto piso para una nueva sala de UCI con disposición para 19 nuevas camas de UCI; el de San Marcos hizo lo propio y habilitó 6 camas de UCI más y el de Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal amplió servicios para covid.



En el sector privado, las clínicas de Sincelejo ampliaban sus servicios y habilitaban camas de UCI generales para la atención exclusiva de pacientes de covid-19. Se pasó de cerca de 120 camas de UCI a más de 200.

La situación de ocupación subió con el segundo pico, que se disparó entre febrero y marzo de 2021, motivando el 4 de abril de 2021, a través de la Resolución 041, la declaratoria de alerta naranja por superar más del 50 por ciento de ocupación de camas de UCI en todo el departamento. Se llegó en ese momento al 56.82 por ciento de ocupación.

A partir de ahí siguieron creciendo los casos y, aunque muchos lograron superar la estancia en las unidades y recuperar la salud, también fueron muchos los que no lograron ganarle la batalla a la pandemia.



El 25 de mayo de 2021, por medio del Decreto 0230, el gobernador Espinosa Oliver se vio obligado a declarar la alerta roja, porque la ocupación ascendió al 76 por ciento. Para entonces, habían 33 883 casos positivos, y 167 personas se encontraban hospitalizadas.



De ahí en adelante, se alcanzaron niveles del 92, 95 y hasta del 99 por ciento sostenidos de ocupación de camas de UCI en Sucre, de acuerdo con los reportes del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias CRUE).



La vacunación que se había iniciado para el mes de marzo comenzó a dar sus frutos entre junio y julio y empezaron a disminuir los contagios y la gravedad de la enfermedad.



Aunque los ceros de hoy no se sostengan, se respira un ambiente más tranquilo y se está de vuelta a la normalidad, pero no se debe bajar la guardia , advierten las autoridades de salud .

A través de comunicados públicos la administración departamental a invitado a la ciudadanía a continuar con las medidas de autoprotección y a vacunarse, ya que las nuevas cepas, o nuevos linajes, o variables pueden provocar nuevos casos y es factible volver a las ocupaciones de camas de UCI de antes.