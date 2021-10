Regresa Monterrey Gamers, la competencia de los amantes de los videojuegos

Hasta el 30 de octubre, el Centro Comercial Monterrey abre sus espacios para recibir a la comunidad gamer de Antioquia. En su undécima versión, Monterrey Gamers vuelve al ruedo con competencias individuales y multijugador que pondrán a prueba las habilidades de los participantes a través de retos y desafíos.

Este año se desarrollarán 14 competencias, en plataformas como consolas, pc y celular. Entre los títulos con los que contará la jornada se encuentra FIFA 21, League of Legends, Fortnite, Super Smash Bros, Call of Duty Warzone y versión móvil, Free Fire, Valorant y Just Dance.

A lo largo del evento, se dispondrá de zonas de experiencia y de juego libre, donde visitantes y demás aficionados podrán disfrutar de estos espacios y retar a otros asistentes. Así mismo, será posible disfrutar de las novedades del nuevo videojuego FIFA 22, que para este año se proyecta como la gran novedad en el escenario de los esports.

Es de conocimiento que en estos campeonatos predomina la participación masculina y un porcentaje bajo del género femenino; por eso, en el marco del evento se llevará a cabo un encuentro de Fortnite exclusivo para mujeres. Consulte la programación del evento en www.monterrey.com.co