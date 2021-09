Amenazan a líderes estudiantiles del Tecnológico de Antioquia

A través de redes sociales representantes estudiantiles del Tecnológico de Antioquia han recibido constantes amenazas de cuentas anónimas creadas en instagram en las que se les dice que “llegó la hora de pagar”

Las intimidaciones iniciaron en el marco del Paro Nacional cuando el movimiento estudiantil pedía que se pudiera convocar a una asamblea para discutir si se sumarían al paro con la suspensión de clases. A partir de ese momento y ante la negativa de la universidad de abrir este espacio inició la difusión de una serie de imágenes en las que se exponen a líderes estudiantiles con foto, nombre y un texto con insultos

⚠️Alerta temprana⚠️



Mi integridad física y mental, hoy más que nunca corren peligro, pues activamente y junto con el Movimiento Estudiantil hemos denunciado varias irregularidades en el TdeA(@tecdeantioquia), tales acciones hay provocado la creación de grupos de choque.

🧵 pic.twitter.com/EJZ1VaGjbI — Juan David Cortes (@juand_cortes) September 22, 2021

Entre los amenazados se encuentra el representante estudiantil del pregrado de Trabajo Social, Juan David Cortez y la representante al consejo directivo Salome Restrepo. En conversación con Caracol Radio Juan David, argumentó que las amenazas se han intensificado desde que el movimiento denunció irregularidades en la institución:

“Nosotros desde el movimiento hemos denunciado las irregularidades dentro del tecnológico como la elección del rector e inconsistencias en las pasadas elecciones de representantes, en estas cuentas de instagram me han dicho que me tienen vigilado, que saben con quién estoy y donde me reunía”, afirmó el estudiante

Hasta ahora el Tecnológico de Antioquia no se ha pronunciado al respecto, durante el Paro Nacional del 2018 los estudiantes también denunciaron intimidaciones