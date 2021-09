En Cartagena inauguran galería para sensibilizar sobre la trata de personas

La Fundación Renacer en conjunto con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la Alcaldía de Cartagena, inauguran este jueves 23 de a la “Galería al aire libre”, una iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad sobre delitos como la violencia basada en género, la trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). Además, busca enviar un mensaje de integración y prevención de la xenofobia. Esta Galería surge en el marco de las campañas “La Muralla ¡Soy Yo!” y “Somos Panas Colombia”, que se unen bajo el slogan “Unidos protegemos a las niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial” y se exhibirá a partir del 23 de septiembre en la emblemática Plaza de la Paz en el Centro Histórico de Cartagena.

La “Galería al aire libre” es una exposición móvil que comparte seis mensajes elaborados por padres y madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, y maestros vinculados al proyecto Atención y Prevención de Violencia Basada en Género y trata de personas en la región Caribe, que implementa la Fundación Renacer en Cartagena, con el apoyo de ACNUR. Con esta Galería, la ciudadanía podrá observar retratos de personas refugiadas,migrantes y colombianas retornadas provenientes de Venezuela, así como personas desplazadas internamente, con mensajes que llaman a la reflexión sobre la necesidad de no seguir naturalizando delitos como la violencia basada en género, la trata de personas y la ESCNNA, además de prevenir la xenofobia. A su vez, las fotografías retratan personas reales que hemos denominado “agentes de prevención”.

La Galería cuenta también con información clave para que todas las personas puedan identificar estas problemáticas y reportar los casos de vulneración de derechos en torno a los delitos anteriormente señalados y sumarse a las acciones preventivas para transformar esta difícil realidad.

Esta acción se realizará en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, instaurado el 23 de septiembre de 1999 durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas realizada en Dhaka, Bangladés; y busca motivar a los ciudadanos a tomar acción frente a estos delitos, para que se informen, denuncien y se sumen a la prevención de la violencia basada en género, la trata de personas, la ESCNNA y la xenofobia.

Los casos de delitos de violencia basada en género, la trata de personas, la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes - ESCNNA pueden ser reportados a través de las líneas telefónicas: 141, 122 y 01 8000 91 80 80. Los casos de xenofobia pueden ser denunciados ante las Personerías Municipales.