Vecinos de Laureles inconformes con las ventas con megáfono día y noche

Las polaridades de la vida. Lo que para unos es el rebusque para ganarse algo de dinero, para otros que también trabajan, puede ser una molestia.

Es el caso de los vecinos del barrio Laureles. Desde finales de marzo las empresas promovieron el teletrabajo, las escuelas la educación virtual, y el mundo digital fue el nuevo espacio social de encuentro.

Mientras estaban en sus actividades virtuales, se volvió muy frecuente la venta de frutas y verduras, y los conciertos en la calle, mediante perifoneo. Los megáfonos, a todo hora, se convirtieron en una situación incómoda para varias personas en Laureles. Uno de los ciudadanos es Luis Villegas, quien trabaja desde su casa.

"Mi actividad exige estar haciendo diariamente reuniones, entonces hay momentos en donde toca suspender y esperar que pase, o sencillamente casi que buscar un sitio para uno encerrarse porque a veces el ruido es mucho. Por supuesto que eso altera y si todos los días lo tienes, por ejemplo días en donde el ruido comienza a las 10 de la mañana e incluso todavía hay venteros en la noche. Los fines de semana se incrementa más", explicó el ciudadano.

Ante este llamado de los ciudadanos, la Personería de Medellín hizo presencia en el Segundo Parque de Laureles, en donde pudo constatar la situación que comentaron los ciudadanos. Al respecto habla Edna Romero, coordinadora del Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín.

"El último recorrido que realizamos fue en la Comuna 11 en el Segundo Parque de Laureles, en donde se pudo evidenciar una gran cantidad de ruido y el almacenamiento de residuos sólidos en las calles. Se ofició a las entidades competentes para que se hagan presentes en el lugar y determinen las acciones a seguir", planteó la funcionaria.

Pero, como siempre corresponde en el periodismo, recogimos todas las posturas del asunto. Le preguntamos sobre este tema a los venteros y la respuesta es que decidieron salir a las calles a trabajar, porque no hay otra opción.

"Lo que pasa es que no hay más qué hacer y el desempleo hace que la situación sea muy dura. Ahora Espacio Público se mantiene encima de los venteros, no dejan trabajar, le quitan a uno todo y no hay de qué pegarse", planteó el comerciante ambulante.

El llamado que le hace Luis Villegas a las autoridades, en especial a la entidad encargada que es subsecretaria de Espacio Público, es que busque soluciones para que el trabajo de unos no incomode al de otros y se pueda tener generar una buena convivencia.