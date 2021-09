VIDEO: Agente es acusado de golpear a conductor en Bucaramanga

Otra vez un agente de tránsito en Bucaramanga es acusado de agredir a un conductor en un puesto de control.

El hecho que fue grabado por el afectado se registró este viernes 17 de septiembre en inmediaciones de la Terminal de Transportes. En la grabación se observa cuando el agente golpea en dos ocasiones al hombre que le reclama por pegarle.

"¿Por qué me pega? me está pegando, respéteme y la moto lleva un mes de sacada si le pasa algo me responde".

En el mismo video el agente reclama porque supuestamente el conductor lo escupió.

La Dirección de Tránsito aún no se pronuncia.