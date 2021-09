Respeto por la vida de líder social desaparecido pide su familia

"Que le respeten la vida a mi padre, queremos saber quién lo tiene donde esta" este es el mensaje angustioso que envía Yonatan Galvis al líder social del Catatumbo, Rodolfo Galvis quien desapareció en los últimos días al norte del departamento.

El joven en las últimas horas realizó un recorrido tocando puertas en las autoridades judiciales y organismos de derechos humanos para que contribuyan a establecer su paradero, luego de salir a oferta run predio de su propiedad en el área rural de Tibú.

Explicó el muchacho, que en la actualidad el señor Rodolfo, presidente de la Cooperativa Semilleros del Catatumbo pertenecían al programa de reclamantes de tierra y venía liderando el proceso de la mano con autoridades gubernamentales. Indicó además que en varias oportunidades había sido amenazado por los grupos ilegales que delinquen en esa zona.

Y agregó "mi padre tenía un escolta asignado por la UNP, y hoy nadie nos da respuesta, no sabemos que paso con él, mi padre había pedido cambio de escolta y no sabemos si se lo asignaron o no y quien lo estaba cuidando en el momento de su desaparición", se preguntó el hijo.

Finalmente señaló que “cuando yo fui a ver qué había pasado, uno de los vecinos me pidió que mantuviera precaución porque podría estar en riesgo y luego nos envían un mensaje para que abandonemos el lugar”.