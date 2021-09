En Hacarí continúa el temor por posibles ataques a la policía

La población en el municipio de Hacarí en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, continua atemorizada por el fuerte ataque que se presentó por parte de grupos al margen de la ley a la policía en esta región.

Ante esto en diferentes sectores se ha pedido reforzar la seguridad en esta zona, pero salvaguardando la vida de la población civil que está en medio del conflicto armado.

Deiby Bayona Guerrero alcalde de esta población, le dijo a Caracol Radio que se debe analizar es la ubicación de la estación de policía.

Lea también: Docentes se quejan por deterioro de infraestructura educativa

“A pesar del llamado que hemos hecho a los grupos al margen de la ley para la tranquilidad de la población no se ha podido lograr, esto lo hemos tratado con la Defensoría Del Pueblo y otros organismos internacionales, por ahora el municipio está tranquilo y dar gracias a Dios que no pasó a mayores y la población ha sido responsable en sus acciones, en el momento en que inician los disparos la recomendación es siempre quedarse en las casas, hay un rechazo por parte de toda la comunidad en cuanto estos actos seguidos. Pero también contar que la construcción de estos puestos de policía no fue la más adecuada, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con la fuerza pública pero la construcción de estos puestos no fueron las mejores decisiones porque quedaron en los centros de los cascos urbanos y las cabeceras municipales, y esto ha generado dificultades porque nosotros teníamos un grupo de niños que estaban jugando en un polideportivo y quedaron en medio de este ataque”, dijo el alcalde.

Varias viviendas quedaron afectadas por los impactos de bala, y han sido evaluadas por la personería municipal.