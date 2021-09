Dau denunciará a Contralor Distrital por embargar cuentas de funcionarios

Tras la decisión de la Contraloría Distrital de Cartagena de embargar las cuentas del alcalde William Dau y 42 funcionarios de la administración distrital, Jorge Iván Acuña, abogado del mandatario, anunció la defensa jurídica que se iniciará en este caso.

Acuña explicó que denunciará penalmente al jefe del ente de control fiscal en la capital de Bolívar, Freddys Quintero, y presentará una acción de tutela alegando presunta vulneración del derecho a la igualdad de los funcionarios embargados.

“Todos los ciudadanos deben ser tratados de igual forma. De cuando acá este señor le va a decir a los funcionarios que devuelvan el dinero que han recibido legítimamente. El Contralor incurrió en prevaricato al desconocer los precedentes de la sentencia 642 del 2011. Él desconoce esta sentencia cuando ordena que devuelvan el dinero pues los ingresos son iguales a los de los funcionarios de otras alcaldías”, aseguró Acuña.

El abogado aseveró que se pedirá el acompañamiento de la Auditoría General de la República para que vigile y emita concepto sobre el proceder de Quintero, que en su actuación fiscal plantea una teoría con la que pretende que el Alcalde rompa los principios constitucionales.

“No existe detrimento patrimonial y eso debe quedar absolutamente claro, lo único que se ha hecho es remunerar a los funcionarios tal como lo señaló el Concejo de Cartagena en el 2011, y que se continuó hasta el año pasado, porque ya eso se corrigió. En ese acuerdo del Concejo de 2011 se había segregado el ingreso en dos conceptos en uno de salario y un concepto de gastos de representación, pero nunca sumado esos dos conceptos se sobre pasaron los topes establecidos por la Nación”, manifestó Jorge Iván Acuña.

Por último, el abogado del alcalde pidió a Freddys Quintero no utilizar el organismo de control para hacer política de oposición contra el mandatario. “Los organismos no están diseñados para arbitrariedades o persecuciones. Tiene que respetar él a la Contraloría, esto no solamente es un desconocimiento a los derechos de los funcionarios, sino un irrespeto”, concluyó.