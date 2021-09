Jóvenes de Colombiatón estarán en Polonia jugando futsal

Seis jóvenes, entre los 15 y 16 años, adscritos a la Casa Lúdica de Colombiatón que participarán en un intercambio de Futsal en Varsovia, Polonia, se reunieron con el alcalde William Dau Chamat, quien los despidió con un mensaje de esperanza y ánimo.

“Estoy muy feliz porque estos jóvenes del barrio Colombiatón van a representar a nuestra ciudad en el campeonato de Futsal que se desarrollará en Polonia, esto será toda una aventura para ellos y les abre la posibilidad de muchas oportunidades”, dijo el mandatario.

Kevin Tovar Feria, Breiner José Torres, Wilmer Cueto Herrera, Leiner Tous Salas, Pablo Tejedor Pérez, Fran Yordis Velázquez Urueta y tres acudientes: Yenis María Feria Sequeda, José Torres Amor, Iris Herrera Cañate son ejemplo en una comunidad fuertemente golpeada por el conflicto armado, el desplazamiento y las carencias sociales. Sin embargo, por su talento, disciplina y perseverancia, están transformando su vida a través de la educación y el deporte.

“El proceso ha sido muy bueno, la competencia fue muy completa porque en nuestro barrio lo que sobra es talento, jóvenes con sueños de salir adelante. Me he sentido muy valiente en todo este proceso y quiero superarme, demostrar que sí se puede y que no nos rendimos”, dijo Kevin Elías Tovar, joven seleccionado.

El intercambio es financiado por el Gobierno de Polonia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, desde su Programa Asuntos Culturales y Deportivos, que gestionaron la participación y adelantaron los procesos administrativos y legales que permiten el traslado de la delegación cartagenera al país anfitrión.