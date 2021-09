Estudiantes de dos colegios de Medellín se quedaron sin pruebas Saber

Pese a las alertas emitida por los mismos padres de familia, sobre que los estudiantes de grado once de cinco instituciones educativas de Medellín no estaban inscritas para presentar las pruebas Saber, que se desarrollan este sábado 4 de septiembre; cientos de estudiantes no fueron ingresados a la lista de evaluados y por lo tanto se quedaron sin poder hacer la prueba.

Se trata, al menos, de los estudiantes de las instituciones educativas Fe y Alegría de la comuna 1 y Vida para Todos de la comuna 8.

Los padres de familia y las instituciones habían recurrido a acciones de tutela, que a pesar de que fueron admitidas para estudio y se determinó medidas cautelares, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, no cumplió al asegurar que era un imposible logístico y técnico.

“El juzgado, ante la declaración del ICFES de su imposibilidad de tramitar el proceso de inscripción y aplicación de la prueba en el tiempo regular, resuelve REVOCAR la medida provisional y dejarnos como único camino la espera del fallo de la acción de tutela interpuesta inicialmente”, aseguró en un comunicado el rector de la institución Vida para Todos.