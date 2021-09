Amplían en Manizales el plazo para que declaren y paguen el ReteICA

A través de la Resolución No. 0020 del 31 de agosto de 2021, la Secretaría de Hacienda de Manizales, dio a conocer a los contribuyentes que declaran y pagan el ReteICA, la retención del impuesto de Industria y Comercio, que fue ampliado el plazo para hacer la declaración del periodo julio – agosto hasta el próximo 23 de septiembre.

Expresaron que, para más información, se debe acercar a la Unidad de Rentas de la alcaldía de la ciudad en los siguientes horarios: lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Los viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

