Implementan plan de contingencia por cierre del Comercial Bolívar

Al llegar la fecha establecida por la administración del centro comercial Bolívar en Cúcuta para hacer el cierre de sus vías y no tenerse aún un acuerdo claro con la alcaldía, la administración municipal ha establecido un plan de contingencia para permitir la movilidad en la comuna número 4 y 5 de la ciudad.



Ante esto se ha pavimentado uno de los accesos al puente cuatro vientos que aún no ha sido culminado y se espera hacer esta apertura, además de utilizar vías alternas para el ingreso y la salida de este sector de Cúcuta.



Mayid Gene Beltrán, secretario de tránsito de la ciudad, le dijo a Caracol Radio se debe garantizar la libre movilidad por las calles públicas y por esto se está haciendo este proceso para no generar ningún traumatismo.



“Debemos hacer toda la regulación de tránsito de la ciudad y obviamente no contamos ni tenemos a consideración corredores que son de uso privado. Se tiene un plan de manejo de tránsito para la apertura parcial del proyecto brisas del Pamplonita conocido actualmente como cuatro vientos, el corredor que se va a habilitar a partir del lunes es la vía que va desde la calle 20 de la avenida Demetrio Mendoza en sentido San Luis-San Mateo, es decir esta es la vía que está paralela al hotel Bolívar. Éstas son medidas de contingencia que están establecidas para el día lunes y se está solicitando al área metropolitana que el transporte público acoja estas desvíos y demás, porque se prevé el cierre de la acceso al centro Comercial Bolívar, ahora bien si el Comercial Bolívar decide no cerrar pues se mantiene la dinámica que ya conocemos”, dijo el funcionario.

Se ha pedido a los conductores acatar las diferentes normas y de igual forma tomar las vías alternas establecidas para ingresar al barrio San Luis, San Mateo, brisas del Pamplonita y demás sectores.