Ventas de la ILC se duplicaron en el primer semestre de 2021

La Industria Licorera de Caldas, logró en el primer semestre del presente año que sus ventas aumentaran en un 98% tras las afectaciones que dejó la pandemia, no obstante, la ILC fue la única empresa que no tuvo afectaciones notables, ya que solo reportó una caída del 4.7% en unidades vendidas, lo que significa que durante este primer semestre no solo duplicó las ventas de 2020, sino también las de 2019.

En el primer semestre de 2019 las ventas fueron de 7426.064, en 2020 de 7100.822, mientras que para este primer semestre fueron de 14074.157 UR de 750ml.

En cuanto a las utilidades, la ILC logró un importante aumento, entre enero y junio de 2021 que, alcanzaron los $26.768 millones de pesos, lo que signica una importante recuperación con respecto a las pérdidas de 2020 para este mismo corte y un aumento considerable a la cifra de utilidad neta de 2019 que fue de $4.637 millones de pesos.

Los mercados internacionales también han dado buenos resultados, ya que en comparación con el primer semestre de 2020, este año se ha tenido un aumento del 71%, gracias a la expansión de mercados y la llegada por primera vez a Australia y Nueva Zelanda, después de muchos años. Así mismo se han enfocado en recuperar Estados Unidos a donde durante este primer semestre han exportado casi 70 mil botellas.

La meta de ventas de la Industria Licorera de Caldas para este 2021 es de $341.000 millones y 37 millones de unidades reducidas de 750 ml y para ello han lanzado nuevos productos como el Ron Viejo de Caldas Roble Blanco, la crema de ron Cheers, el Licor de Ron Viejo de Caldas Esencial, los cuales, hasta el momento representan el 17% de las ventas de este primer semestre y se esperan nuevos lanzamientos antes de finalizar el año.

