Comunidad islámica en Cúcuta es insultada por conflicto en Afganistán

Ante la crisis que se ha presentado en Afganistán en donde los Talibanes han retomado el poder de este país con la salida de Estados Unidos, los efectos de han comenzado a sentir en occidente del mundo en donde las personas que profesan la fe islámica están siendo estigmatizados.



Es el caso en la ciudad de Cúcuta en donde las personas que pertenecen a esta religión han denunciado agresiones verbales mientras transitan por las calles, simplemente por utilizar las prendas características de esta ideología.



Una de las líderes juveniles de la comunidad islamica en Cúcuta, le contó a Caracol Radio que lamentablemente han tenido que acostumbrarse a este tipo de insultos pero que en los últimos días se han incrementado pensando que toda la persona que profesa el islam también es un terrorista.



“Nosotros somos seres humanos como cualquiera de esta ciudad y a pesar de tener una religión distinta también buscamos la paz, soy colombiana y durante el fin de semana decidí no salir para evitar cualquier agresión, sin embargo por cuestiones laborales tuve que recorrer las calles y fui objeto de varias agresiones verbales en donde me decían que me iban a matar y que porque me había ido de Afganistán, lo que está pasando allá es muy injusto y espero que mis hermanas de ese país puedan salir algún día para tener la paz que tantos anhelamos”, dijo la vocera de esta religión.

Indicó que no comparten el extremismo que se ve por parte de esta organización Talibán.