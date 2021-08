Autoridades en salud se oponen al nuevo horario de la rumba en Cali

Mientras los gremios de establecimientos nocturnos en Cali, están celebrando la decisión del alcalde Jorge Iván Ospina, hay sectores de la salud que se preocuparon con la extensión del horario de la rumba hasta las 3:00 de la madrugada, si bien hay que reactivar económicamente todos los sectores, todavía el sistema no está preparado para ello, señaló la secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes y la calificó como apresurada.

Lo más prudente sería esperar dos semanas más afirmó Lesmes “es necesario esperar al menos dos semanas más para reactivar la economía nocturna, pues no estamos listos para un rebrote, sería una situación complejísima, el costo de los medicamentos, el cansancio de la gente, estamos apenas empezando a bajar y a terminar de organizarnos en un descenso de la curva que sabíamos que no iba a ser abrupta, que iba a ser lenta y progresiva, pero no queremos alterar esa posición de descenso que tenemos ahora”.

➡️ #Atención 🚨 | La Secretaria de Salud del Valle @lesmesdmc calificó como apresurada la medida de ampliar el horario de ampliación de la rumba



Sintonícenos! 📻 en los 90.5 del FM / 820 AM https://t.co/zlEEDVmhWD pic.twitter.com/lg8GSnxUjw — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 12, 2021

Si bien la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo ha bajado al 75%, lo ideal es bajar hasta el 50% antes de abrir la economía y la situación empeora si se tiene en cuenta que las EPS siguen con una deuda millonaria con la red de salud pública y privada, lo cual hace insostenible un rebrote del virus, confirmó la secretaria de Salud.

Lea también:

Por otro lado, Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación de Sindicatos de Médicos en Cali, se manifestó frente al nuevo horario de la rumba en la ciudad anunciado por el alcalde Jorge Iván Ospina:

“Cuando en el mundo entero se están reforzando las medidas de bioseguridad para enfrentar el próximo pico de la pandemia, por la mayor virulencia debido a la nueva cepa, nuestras autoridades locales al igual que en diciembre y Semana Santa pasadas, las relajan en Cali”

El médico agregó que las personas en sano juicio no guardaban las medidas de bioseguridad pertinentes, como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social y que menos cumplirían estas normas alicoradas.

Hizo un llamado a las autoridades locales a ser conscientes y consecuentes con la pandemia y recapacitar: “Si es más importante la rumba o la salud y la vida”