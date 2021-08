Por tres días se suspende servicio de acueducto de sistema del río Zulia

La empresa concesionada del acueducto en la ciudad Aguas Kpital dio a conocer que durante los días 11, 12 y 13 de agosto, se realizará una suspensión del servicio en la zona norte del municipio.



Esta situación se presenta debido a que la termoeléctrica Tasajero ha programado la inspección y el mantenimiento de sus componentes hidráulicos, que incluyen las bombas tornillo mediante las cuales es captada el agua para el sistema de potabilización Río Zulia.

Esta condición obliga a la disminución de la producción y del servicio de acueducto para los sectores abastecidos desde este, como se detalla a continuación:



1- Desde las 04:00 am del día miércoles 11, hasta las 12 pm del día jueves 12, se tendrá disminución para los barrios de la ciudadela Atalaya en general.



2- Desde la 01:00 am del día viernes 13, hasta las 06:00 am del día sábado 14, se tendrá suspensión para Valles del Rodeo, Jerónimo Uribe, La Divina pastora desde la avenida 34 en adelante, Belén de Umbría, Villa La Paz, María Gracia, Brisas de los Andes, Valles de Girón, El Rodeo, Juana Rangel, Minuto de Dios, Las Coralinas, Nueva esperanza, Nuevo Horizonte desde la avenida 18 en adelante, San Fernando del Rodeo y Ciudadela El Rodeo.



Se invitó a la comunidad afectada a aprovisionarse oportunamente haciendo uso de sus tanques de almacenamiento.