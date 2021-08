Programación de Afinia entre el 12 y 14 de agosto en Cartagena y Bolívar

Con labores técnicas programadas, Afinia avanza en la renovación de la infraestructura eléctrica en varios municipios de Bolívar, con la finalidad de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía, razón por la cual se realizarán las siguientes actividades.

Jueves 12 de agosto:

Se instalarán nuevas redes de baja tensión, postes y se ejecutarán podas técnicas en el circuito Ternera 3 en Cartagena de, 7:40 a.m. a 3:45 p.m., labor que requiera suspender el servicio de energía, en los barrios San Fernando sector de la carrera 83 con calle 22A y en el barrio Medellín sector de la manzana D.

Se renovarán elementos en la red y poda técnica preventiva en el circuito Zaragocilla 1 de Cartagena, desde las 8:15 a.m. hasta las 4:30 p.m., mientras ejecutan esta actividad estarán sin energía en el barrio Olaya Herrera sector 11 de Noviembre, calle 34 con carrera 51.

En el circuito Chambacú 11 de Cartagena, adecuarán redes de media tensión y cambiarán elementos en la red, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:50 p.m., durante los trabajos por seguridad estarán sin energía La Boquilla, Villa Gloria y Barcelona en el sector Los Morros.

En el circuito Pinillos avanza la renovación de la infraestructura eléctrica y ramajeo de árboles entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., durante las actividades se suspenderá el fluido eléctrico en el corregimiento Tolú, jurisdicción de Magangué.

Seguimos realizando mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica y poda técnica en el circuito Barranco de Loba 2, entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m., acción que requiere suspender el servicio de energía en la zona urbana de Altos del Rosario, en los corregimientos La Pacha en Altos del Rosario, San Antonio en Barranco de Loba; El Sudán, Puerto Rico, Colorado, Tiquisio Nuevo, jurisdicción de Tiquisio.

Viernes 13 de agosto:

En algunos sectores de Cartagena se realizarán adecuaciones técnicas y cambio de equipos, en el horario de 6:35 a.m. a 2:45 p.m. en la Urbanización Villa Sol; asimismo, en la diagonal 32 con transversal 68 en Terraza de Los Alpes, de 7:50 a.m. a 6:00 p.m.; por último, en la diagonal 21D con transversal 51 en el barrio Bosque, entre las 8:50 a.m. y las 5:00 p.m.

De 9:10 a.m. a 3:00 p.m., se realizarán adecuaciones en el circuito Gambote 5, razón por la que estará sin energía en la carrera 2 entre calle 7A y calle 8, en Gambote.

Sábado 14 de agosto:

Se instalarán nuevos postes, elementos en la red y adecuarán las redes de media tensión en el circuito Gambote 4, la cual alimenta al municipio de Mahates, en la vía Malagana – Gamero y en los corregimientos Gamero y Evitar. Para estas labores será necesario interrumpir el servicio entre las 7:23 a.m. y las 4:30 p.m. en estos sectores.

También percibirán una interrupción de media hora al iniciar y antes de terminar la jornada las siguientes poblaciones: San Cayetano, Mandinga, San Joaquín, Monroy, Arroyo Hondo, Sato, Machado, Barranca Nueva, Barranca Vieja, Hato Viejo, Calamar, Pilón y Yucal.

En Cartagena, los operarios realizarán adecuaciones en las redes de baja y media tensión en el circuito Villa Estrella 4, entre las 8:45 a.m. y las 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio durante las labores en el barrio Flor del Campo y las Urbanizaciones Colombiatón y La India.

De igual manera, se suspenderá el servicio en el horario de, 8:45 a.m. a 9:15 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00p.m., en El Pozón sector 1° de Mayo y sector Casa de La Cultura.

Para renovar elementos en la red y realizar poda técnica desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m., estará sin servicio la zona urbana de San Martín de Loba, corregimientos Papayal, Playitas, Pueblo Nuevo y Chimí en San Martin de Loba; así como Buenos Aires y La Chapetona en jurisdicción de El Peñón.