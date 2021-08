Invasiones en falla geológica de San Francisco: una bomba de tiempo

El Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena no han pagado las indemnizaciones por la falla geológica del barrio San Francisco sector Las Lomas, y ya se está creando otra problemática a causa de las invasiones.

Se trata de varios asentamientos ubicados en la parte alta del "lote", que son construidos con tablas, plásticos y materiales desechables, donde habitan en su mayoría inmigrantes venezolanos "que no tienen dónde vivir".

"Hay una vecina que tiene el problema de que todos los domingos quieren invadir su terreno, y se han intentado formar hasta macheteras. El distrito ni siquiera enfrenta eso, gestión del riesgo ha venido, colocan el dron pero no hacen absolutamente nada y esto es un bomba de tiempo", señaló el líder Antonio Corrales.

Muchos propietarios que aún no reciben el dinero por sus viviendas, señalan que defenderán como sea lo que les pertenece. Por su parte, la Alcaldía no se ha pronunciado sobre el particular.