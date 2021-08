Manzanillo del Mar ya tiene sus letras en la entrada del pueblo

El pueblo de Manzanillo del Mar, ahora da la bienvenida a quienes lo visitan con una obra de arte en letras; coloridas y muy representativas de la comunidad que lo habita.

Las letras "Manzanillo del Mar" hechas en concreto y que tienen plasmadas en ellas imágenes características de la ciudad de Cartagena y del pueblo pesquero, fueron elaboradas por el artista plástico Magangueleño, Eduardo Butrón.

"Esta es la oportunidad de dejar una huella en un espacio tan maravilloso como este. Cuando la gobernación de Bolívar me invitó a intervenir este espacio me alegró mucho porque siempre he tenido el sueño de trabajar con la idiosincrasia, la cultura Caribe", aseguró el artista.

Junto a estas letras, la Gobernación de Bolívar, liderada por Vicente Antonio Blel Scaff, también entregó a la comunidad un nuevo espacio de encuentro y esparcimiento que cuenta con bancas en asfalto decoradas también con mosaicos coloridos.

Esta obra llegó hoy a la comunidad gracias al esfuerzo económico propio de diferentes funcionarios del gabinete y de la empresa privada, que "con su aporte hicieron realidad este sueño".