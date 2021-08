Juez mantiene suspendida presencialidad en Girón

En las últimas horas el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga descentralizado en Girón ha fallado en primera instancia a favor de la acción de tutela interpuesta por el padre de familia Luis Mauricio Quiñones quien pedía la suspensión de las clases presencialidad en Girón.

El togado ordenó que siguiera aplazado el regreso de los niños a las aulas de clase considerando que luego de la inspección a tres colegios, estos no cumplen con todos los protocolos de bioseguridad inscritos en la norma.

Por lo tanto, este municipio continuará en la virtualidad y la orden expresa del juez es hacia la alcaldesa Yulia Rodríguez de "suspender el inicio de las clases presenciales en el sector público, has tanto no se acredite el cumplimiento de cada centro educativo de los protocolos y estándares" para el retorno de los estudiantes.

Girón hasta el momento es el único municipio del área metropolitana de Bucaramanga que mantiene suspendida la presencialidad y sigue dictando clases desde casa.