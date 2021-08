No se puede bajar la guardia ante la inminente llegada de la variante Delta

A pesar de que en Ibagué aún no se reportan casos positivos de COVID-19 derivados de la variante Delta, las autoridades de salud hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en los protocolos de bioseguridad y a no relajarse con las medidas, así lo indicó la secretaria de salud municipal Johana Aranda.

La funcionaria expresó que en lo que tiene que ver con los establecimientos comerciales como bares y gastrobares se están haciendo estrictos controles, por ese motivo por el momento no se autoriza el funcionamiento de las pistas de baile.

La Alcaldía también resalta el trabajo que están desarrollando los propietarios y trabajadores de bares para hacer cumplir las medidas de bioseguridad, así mismo la iniciativa que han tenido para fomentar la vacunación de sus clientes y es premiar a quienes se han vacunado contra el COVID-19.

En lo que tiene que ver con conciertos se tiene permitido el desarrollo de los eventos, siempre y cuando cumplan con los aforos, así como los permisos de las Secretarías de Salud, Gobierno y Ambiente y Gestión del Riesgo.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los colegios que están en prespecialidad la secretaria de salud señaló que el grupo de inspección y control están verificando de manera frecuente los establecimientos.