"Me pasó lo de Miss Universo": Ganador de premio Luis Enrique Figueroa

La dicha solo le duró unas horas a Sergio Bustos, periodista de Q Hubo, quien fue anunciado como ganador en la versión 14 del Premio de Periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, en la categoría de Mejor Crónica Deportiva en Prensa.

Bustos recibió una placa marcada con su nombre lo que lo hacía merecedor del premio, incluso la Gobernación de Santander, que organiza el certamen, publicó a través de twiiter los ganadores donde aparecía efectivamente él.



Pero la sorpresa fue grande cuando al amencer de este jueves, se había borrado estaba el nombre de otro periodista de Vanguardia, Néstor González, como ganador.

Por un error, Bustos apareció ganador con el trabajo de su colega, "me pasó lo de Miss Universo, todo fue alegría cuando me enteré, pero al otro día me entero que me habían premiado con el trabajo de mi compañero. Nadie me ha llamado a darme explicaciones, es un momento incómodo porque uno presenta un trabajo para ganar".

El premio de Sergio Bustos "Labrando el camino hacía la cima", es una historia de vida de Germán Dario Gómez, el ciclista santandereano que terminó llorando en las calles de Inglaterra tras un desperfecto mecánico en el Mundial de Ruta de su categoría.