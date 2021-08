Municipio ya definió contratista para terminar obra de cuatro vientos

La obra del puente de cuatro vientos sigue generando polémica en la ciudad, la reciente determinación del municipio de declarar la urgencia manifiesta, para adelantar la contratación y ejecución de las obras restantes, ha generado diversas reacciones en la ciudad.

La contratista Lizeth Charlot García Gonzales, según la secretaria de infraestructura, acredita experiencia de 10 años en construcción de puentes, trabajos de infraestructura vial y recientemente hizo parte de la firma que ejecutó contratos para la recuperación de la malla vial de Cúcuta.

Un proceso de empalme, entrega de los trabajos ya ejecutados debe cumplirse en un plazo de una semana entre los representantes de la firma construnorte, la secretaria de infraestructura y el nuevo contratista, para empezar la ejecución de los trabajos por el orden inicial de 900 millones de pesos.

Eliana Medina secretaria de infraestructura municipal dijo a Caracol Radio que, “ustedes deben comprender que se inicia un proceso de incumplimiento, frente al contratista anterior, por eso es realmente importante que el contratista que sale y la contratista que entra, realicen un diagnóstico del estado de las obras”.

La Ingeniera Lizeth Charlot García Gonzales dijo a Caracol Radio que, “inicialmente vamos a realizar el diagnostico, yo voy a entrar a recibir una obra ya iniciada, ya casi culminada, es mi obligación como profesional realizar este diagnóstico y posteriormente iniciar las obras”.

Por su parte Martín Santos representante jurídico de la firma contratista dijo a Caracol Radio que, " causa sorpresa por manifiesta ilegalidad, por cuanto los requisitos taxativos que contempla la ley, en este caso el artículo 42 de la ley 80, no se cumplen, hay otro aspecto que olvida la administración que el contrato venció el plazo de ejecución de contrato, no es así con su vigencia, el contrato hasta que no sea liquidado, no se puede dar por terminado".

La obra llevará como nombre Viaducto brisas de la pamplonita, la comunidad sigue reclamando soluciones frente a los problemas que genera la parálisis de la obra.