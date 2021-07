14 inmuebles del Centro Histórico deben más de 20 años de impuesto predial

La fundación Centro Histórico denunció que 14 inmuebles de la ciudad amurallada deben más de 20 años de impuesto predial, generando deudas que suman hasta 1.200 millones de pesos. De acuerdo con los resultados del análisis, la mayoría de estos deudores serían predios donde se desarrollan actividades económicas con impactos negativos o violación de uso de suelo.

“No entendemos por qué no han pagado el predial, no entendemos por qué no les han cobrado siendo inmuebles donde se realizan actividades económicas de impacto negativo para los residentes y para la imagen del destino turístico. La ciudad necesita un recaudo tributario, necesita que los contribuyentes cumplan con las normas pues muchos de estos establecimientos están violando el uso del suelo”, aseguró Isabela Restrepo, directora ejecutiva de la fundación Centro Histórico.

La fundación pidió a la Secretaría de Hacienda gestionar el cobro del impuesto de todos inmuebles con el propósito de evitar que el sector amurallado no se vea afectado.

“Pedimos que se recaude el predial que se debe desde hace tantos años y que las actividades turísticas que se generan en el Centro Histórico le aporten a la ciudad. Se debe desarrollar actividades turísticas planificadas para una sostenibilidad y turismo responsable que pueda permitir que el Centro Histórico tenga una duración a largo plazo y no que se agote o se vea deteriorado”, declaró Restrepo.