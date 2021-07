Bucaramanga vacuna con Jassen a los de 35 a 39 años

Sin contratiempos y con vacunas de Jassen inició el 14 de julio en Bucaramanga la vacunación a la población de 35 a 39 años.

En un recorrido con la móvil de Caracol Radio en puestos de vacunación como el del Hospital Local del Norte y el centro de salud del barrio Girardot y aunque no mucha gente sabía que ya estaba abierta la vacunación, quienes sí se fueron, manifestaron que a pesar de que no aparecen en la plataforma Mi Vacuna por estar en este rango de edad les aplicaron el biológico.

El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, quien manifestó que hay más de 47 mil personas entre los 35 a 39 años y están a la espera de que autoricen a vacunar también con Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

La vacunación en la ciudad está así: desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde en cualquiera de los 27 puestos de vacunación están atendiendo a las personas desde los 12 años con comorbilidades, las mujeres gestantes, también desde los 35 años en adelante con la vacuna de Jassen, además de la segunda dosis de Pfizer y Sinovac.