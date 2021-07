Imputan a exalcaldesa de la localidad de Fontibón en Bogotá por corrupción

La Fiscalía imputó a la exalcaldesa de Fontibón Johanna Paola Bocanegra y a cuatro de sus excolaboradores, José Alberto Jerez, Narda Consuelo Perilla, Rutder Esneider Ladino y Diego Mauricio Arias, por presuntas irregularidades en contratación de obras de malla vial.



De acuerdo con la Fiscalía, estas personas incurrieron en actos de corrupción en la adjudicación del convenio interadministrativo No. 255 de 2019, por medio del cual se estableció el mejoramiento del espacio público en la plaza de Fontibón y la malla vial colindante, en el occidente de Bogotá.



Este convenio fue suscrito entre el Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local y el Sistema Universitario del Eje Cafetero (SUEJE), por un valor de 20.000 millones de pesos.



En este convenio, la Fiscalía constató que se vulneró el principio de planeación, en el entendido de que no hubo licitación pública y se realizó un proceso interadministrativo, de apenas 20 días, que no estaba avalado por la ley.



Asimismo, hay indicios de que, supuestamente, hubo un direccionamiento indebido del convenio, pues este fue adjudicado a una entidad que, al parecer, no tenía la capacidad técnica ni experiencia para ejecutar las obras.



Respecto al manejo de los recursos, se estableció que la administración local, sin aparente justificación, planteó la entrega de un anticipo del 50% del valor del contrato y el convenio fue liquidado por mutuo acuerdo sin que las adecuaciones se hubieran terminado.



Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.