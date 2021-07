Comerciantes de Cali acogen la nueva reforma tributaria

Es lo mismo que la gran mayoría de los colombianos estaba reclamando y que fue el punto de controversia durante las manifestaciones y protestas dentro del paro nacional y que giraron alrededor del IVA y del impuesto a las pensiones.

Temas sensibles que golpean a las clases más desprotegidas. No tocarlos es una respuesta positiva a la población inconforme. El gobierno se la jugó dijo Octavio Quintero, Presidente Regional de la Federación Nacional de Comerciantes.

“No se tocó el IVA, que ese era un pacto, prácticamente de honor, recuerde que había una propuesta de IVA a los alimentos, IVA a los servicios públicos, IVA a los combustibles, y gracias a Dios no se tocó y eso fue un pacto del Gobierno y no lo está tocando, me parece una cosa muy importante, tampoco se subió el impuesto a la renta de personas naturales, es un buen aporte”, mencionó Octavio Quintero.

Un plan contra la evasión contemplado dentro de la nueva reforma tributaria que será presentada el 20 de julio al Congreso de la Republica.

Es fundamental para recaudar los 15.2 billones de pesos y no los 25 billones como lo pretendía la reforma del exministro Carrasquilla, señaló Fenalco en el Valle del Cauca.