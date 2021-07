Diputado denunció amenazas de muerte

El diputado Ferley Sierra denunció que fue amenazado de muerte. A su número de whatsapp llegó un mensaje de voz en el que le señalaban que "le iban a dar plomo para que aprendiera a respetar a la Policía".

Según el diputado este hecho es consecuencia de las denuncias públicas que ha venido realizando a través de sus redes sociales, sobre el presunto abuso de la fuerza pública en las movilizaciones. Eso les genera molestias".

"Esto es debido a los pronunciamientos que he realizado. La persona que me amenaza dice que por andar hablando de la Policía me van a llenar de plomo. Yo he hablado sobre el Paro Nacional

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía y el diputado espera que se investigue de donde provenien las amenazas.