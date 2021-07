No habrá peaje en Luruaco si no hay acuerdo con la comunidad: ANI

Desde Barranquilla, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Manuel Gutiérrez aseguró que mientras no haya un acuerdo con la comunidad, no se instalará el nuevo peaje de Arroyo de Piedra en Luruaco, que ha generado polémica en el departamento.

El anuncio se dio luego de la reunión adelantada en la Gobernación del Atlántico, entre la ANI, la gobernadora Elsa Noguera y parlamentarios del Caribe, para analizar la situación.

"Fuimos muy claros en decir que no se va a instalar el peaje de arroyo de piedra, por ahora vamos a trabajar en un proceso de socialización con la comunidad y si finalmente la comunidad no está de acuerdo, no se instalará el peaje", aseguró el Presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez.

El directivo aseguró que se avanzará en la doble calzada de Barranquilla-Cartagena por la Cordialidad, que tendrá una inversión cercana a $1.5 billones de pesos, lo que permitirá reducir los tiempos de traslados entre ambas ciudades.