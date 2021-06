Alcalde de Cali citado por la Fiscalía por manejo de la protesta social

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, agradeció que la Fiscalía le citara a dar su versión y explicación frente al manejo de la protesta social y bloqueos en el marco del paro nacional.

La citación deberá cumplirse mañana 30 de junio en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en compañía de un abogado.

Será una diligencia de interrogatorio para que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos 55 días.

Ante dicha citación el alcalde Jorge Iván Ospina, expresó que le parece lógico que la Procuraduría y la Fiscalía investigue:

“Me parece lógico que la Procuraduría y la Fiscalía investigué lo que ha ocurrido en Colombia entera y en Cali, me parece lógico que me convoquen a qué de mi declaración al respecto y me pareció también lógico que se vaya hasta las últimas consecuencias”.

Preguntas como quién animó el bloqueo, cómo tuvo premeditación para las acciones violentas, desafortunadamente por qué mueren personas, quiénes han violentado los derechos humanos, “si que es importante que esto se conozca”, afirmó el mandatario.

“Puede ser que algunas personas bloquearon y en mantener su bloqueo tuvieron una contradicción violenta con el Escuadrón, puede ser que haya habido filtraciones de elementos violentos para adelantar saqueo y daño, puede ser que algún sector económico estuviese interesado en dañar la competencia, de alguna manera no es tan fácil identificar quiénes están detrás de cada momento de saqueo, pero lo que sí hay que decir, es que hay que investigar”, finiquitó la intervención el alcalde, quien mañana deberá cumplir con su versión ante la Fiscalía por el manejo frente a los hechos vandálicos en la ciudad durante los bloqueos y el paro nacional.