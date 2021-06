"Me gusta más 'Puerto Resistencia' a Puerto Rellena” dice Ospina

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina habló de temas como los desbloqueos, programas con las primeras líneas y de su baja popularidad en los últimos días.

Frente a los bloqueos en la ciudad:

“No hay bloqueos, hemos logrado construir unos consensos, en desarrollo para que la ciudad recupere toda su movilidad y podamos tener abastecimiento en todos los sectores de la ciudad”

Aclaró que Cali llegó a tener 33 bloqueos en lo más álgido del paro, hoy ya no hay ninguno de ellos y que la alcaldía trabaja en la construcción de procesos de evolución institucional para poder atender las dificultades que tiene la ciudad.

Contó cómo los desbloqueos se hicieron de forma progresiva, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica en especial, mesas de trabajo en 33 puntos y el reconocimiento de vocerías a la Unión de Resistencias de Cali. En algunos puntos el despeje se hizo con intervención de la fuerza pública ya que según el mandatario, algunos manifestantes no quisieron entender la importancia de la movilidad y el desbloqueo para los ciudadanos.

“Los más importante es que tenemos que evolucionar institucionalmente, las instituciones colombianas deben entender que en medio de este dramatismo del bloqueo y el caos, hay instituciones que deben ser repensadas, mucho más oportunas para la atención de las solicitudes de los jóvenes, y mucho más incluyentes para comprender la categoría de nueva ciudadanía”.

También se refirió al Monumento a la Resistencia, y consideró inapropiado tumbarlo, ya que dijo, estaba lleno de fuerza simbólica de los jóvenes del sector "Me gusta más 'Puerto Resistencia' a Puerto Rellena, y el monumento tiene un significado, no le hace daño a nadie”.





Frente a la inversión en un plan llamado ‘Plan Social de Emergencia’ explicó que se busca dar trabajo a por lo menos 8 mil jóvenes, seguridad alimentaria, con mercados campesinos e indígenas, esto sumado a los comedores comunitarios, educación y el año cero antes de la universidad también harán parte de este proyecto.

Intervenir con la prevención frente al consumo de drogas en estos sectores, como también el Concejo Distrital de Jóvenes, cuyas elecciones se harían en el mes de noviembre, también el mandatario contempló el proyecto de una universidad para el oriente de Cali.

Con respecto a la polémica por las fotografías del Secretario de seguridad en las que aparecía portando su arma a la vista de la ciudadanía en un operativo en Puerto Rellena, dijo:

"Le he dicho a Carlos que no es conveniente llegar con el arma al cinto, así él pueda portarla de manera legal, ese no es un mensaje apropiado para la comunidad que reclama seguridad”

Habló también del tema de su baja popularidad según recientes encuestas donde aparece como uno de los mandatarios con menor aceptación del país, admitiendo que era lógico después de la ‘bomba atómica’ social de los últimos 60 días, aclaró que la comunidad no evaluaba los hechos históricos que llevaron a la protesta “desde una propuesta de reforma tributaria arrogante cuando nuestro pueblo está con baja capacidad de ingreso, la comunidad solo mira las consecuencias”.

"Algunos pretenden que los desbloqueos deben ser a sangre y fuego y así me cueste no ser popular, prefiero las soluciones integralmente sostenibles en el tiempo", agregó Ospina.