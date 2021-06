Defensores de Derechos Humanos critican medidas de seguridad en la región

Los ataques contra las autoridades en Cúcuta, la zona de frontera y la región del Catatumbo, el incremento de grupos armados con injerencia en estas regiones, son parte de las críticas a las medidas de seguridad adoptadas durante los últimos meses por las autoridades.

A estas preocupaciones generales, los Defensores de Derechos Humanos piden respuestas por el homicidio de mujeres en Tibú, entre ellas la coordinadora de la fiscalía en ese municipio, los ataques con explosivos contra la brigada y en el sector del progreso al norte de Cúcuta, el atentado con disparos contra el helicóptero presidencial en los cuales no se han presentado resultados contundentes.

Rafael Jaimes, analista del conflicto en la zona de frontera dijo a Caracol Radio que, “entendida como una incapacidad o ineptitud operativa de la fuerza pública, en materia de prevención y respuesta rápida, entendiendo la dinámica y la importancia de una ciudad como Cúcuta, un paso fronterizo, con la región del Catatumbo al lado, no se entiende como no tenemos unidades de estructuras militares con un alto grado de inversión financiera además, que no tienen capacidad de brindar respuesta, clave de acciones de prevención y respuesta inmediata”.

El experto añadió que frente a los recientes hechos no debe descartarse ninguna posibilidad e hipótesis, advierten que estas acciones, no pueden ser la excusa para adoptar decisiones que puedan afectar los derechos de los ciudadanos.