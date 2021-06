"Nadie nos da respuesta": familia de pareja muerta en motel de Barranquilla

Rompió su silencio la familia de la reciente pareja que falleció en extrañas circunstancias en un motel de Barranquilla, donde hace tres semanas murió otra pareja.

Intoxicación por monóxido de carbono, envenenamiento o sobredosis han sido las tres hipótesis de la muerte de la pareja que fue hallada en una de las cabañas del establecimiento Daykiry Taberna y Motel, ubicada en la calle 42 con carrera 44.

Caracol Radio habló con la familia de Jessica Tatiana Púa, la mujer de 27 años que fue encontrada dentro del vehículo mientras que su compañero estaba sin vida en las escaleras el pasado lunes 21 de junio.

Eduardo Púa, hermano de la joven, recordó que la familia se enteró de la suerte que corrió la mujer 48 horas después, al ser avisados por un conocido en Soledad. Explicó que ninguna autoridad, ni siquiera Medicina Legal, ha ofrecido respuestas de la real causa de la muerte de la mujer de 27 años.

"Nos entregaron el cuerpo con unos papeles donde no dice de qué murió, no dice nada. Solo dice que está en investigación de la Fiscalía pero la Fiscalía tampoco se ha pronunciado, no nos han llamado ni siquiera para decirnos que están indagando lo que ocurrió", expresó Púa.

Agregó que ninguna autoridad se ha comunicado con la familia. "Sino fuera porque un conocido en Soledad nos avisó de que mi hermana había fallecido dos días después de que la encontraran sin vida, es la hora y seguiríamos sin enterarnos".

La familia exige saber las causas de la muerte de Jessica. "Exactamente no sabemos qué pasó. Se nos hace muy raro que mi hermana haya quedado en el carro y su compañero en las escaleras hacia la habitación y la otra pareja que falleció hace un mes también murió dentro de un carro. Es algo muy raro, muy sospechoso", indicó angustiado Púa, quien aseguró que la familia siente temor al pronunciarse tras lo ocurrido.

Dos niños, de aproximadamente 10 y 5 años quedaron huérfanos. El familiar destacó que Jessica Tatiana era madre cabeza de hogar.

"Mi hermana tenía apenas 27 años, una mujer llena de vida. En el barrio la conocían mucho por la alegría que irradiaba, deja dos hijos que quedaron desamparados. La familia Púa se ha responsabilizado de los niños con mucho amor pero no hay nada como el amor de mamá", recordó.

Púa asegura haber tocado todas las puertas, incluido la del establecimiento donde ocurrieron los hechos pero no le han dado razón. "Es indignante que a pesar de lo ocurrido usted va a solicitar un servicio allí y se lo ofrecen". Hizo un llamado a las autoridades para que adelanten a fondo las investigaciones y eviten que eventualmente se registren nuevas víctimas.