El 'Cráter' de Las Gaviotas no tiene dolientes en el distrito: comunidad

El pésimo estado de la malla vial en Cartagena tiene uno de sus más claros ejemplos, en la vía principal del barrio Las Gaviotas.

El 'cráter', como muchas personas han bautizado al enorme hueco a escasos metros del CAI, produjo una reacción airada de la comunidad, quién decidió no permitir más el paso de vehículos hasta que secretaría de Infraestructura inicie las obras en el sector.

"La comunidad de Las Gaviotas ha sido una comunidad pacífica, pero realmente no hemos podido aguantar más este cráter que no está desde ahora, hace más de un año que existe. Queremos conocer los alcances de este proyecto pero no ha sido posible", manifestó Remberto Montes, presidente de la JAC.

Mientras no se vean los trabajos, vecinos insisten en que no retirarán las cintas y barricadas.