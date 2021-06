Liverpool FC tendrá escuela de formación de nuevos talentos en Bolívar

Será una realidad la presencia del Liverpool, su marca, sus entrenadores y su organización en el departamento de Bolívar. Gracias a la alianza, sostenida entre la Gobernación a través del Instituto Departamental de Deportes y el Liverpool, la familia del fútbol, tendrá la oportunidad de poder formarse de manera integral en la enseñanza, práctica y promoción del deporte de la número 5.

Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar, destacó que lo importante es que el Liverpool haya puesto su mirada en el territorio, en lo que concierne al funcionamiento de escuelas futbolísticas en la región. Más exactamente en la capital del departamento.

“Vamos a tener la escuela de formación de los nuevos talentos, por esto, recibimos con mucha alegría y beneplácito en nombre de todos los bolivarenses, especialmente de todos esos niños con sueños y padres de familia, que luchan día a día con tener la alternativa de estar en club profesional de fútbol”.

“Esta alianza con el Liverpool Football Club se delimita a cuatro categorías. Niños menores de 12, 10, 8 y 6 años respectivamente, con aptitudes para la práctica de este deporte. Con esto, no solamente se busca alistar competencias, si no, formar nuevos talentos. En ese orden de ideas, se busca además de forjar buenos deportistas, seres humanos integrales en su comportamiento y su accionar”, agregó el gobernante de los bolivarenses.

Por su parte, Pedro Manuel Alí Alí, director del Instituto Departamental de Deportes y Recreación IDERBOL, manifestó que el convenio deportivo con el Liverpool de Inglaterra será de mucho impacto para las jóvenes promesas del fútbol en Bolívar, así como para sus entrenadores y árbitros.

“Nos trasladamos hacía el complejo de canchas de Alameda La Victoria, el cual será el epicentro de entrenamientos y formación, para enseñarle las condiciones al personal del Liverpool que se encuentra en la ciudad. Muy prontos estaremos convocado a los distintos representantes de escuelas bolivarenses, para indicarles, cómo será el proceso de selección y formación para jugadores, entrenadores y árbitros”, acentuó el funcionario.

“El poder contar con el respaldo de unos de los clubes de mayor alcurnia e importancia, no solamente de Inglaterra, si no del mundo como así lo significa el Liverpool, sin duda alguna, es una gran bendición. Este es un programa para hacer talentos que lidera la Gobernación de Bolívar y en ese direccionamiento, y así lo ha ratificado el señor gobernador, es que el convenio sea de mucha utilidad y aprovechamiento para los amantes del fútbol en Bolívar. En un tiempo no mayor a dos meses ya estará el personal del club inglés laborando en canchas bolivarenses”, agregó Alí Alí.

En representación del Liverpool Football Club, estuvo en el despacho principal de la Casa de la Moneda, sede alterna de la Gobernación de Bolívar, Tim Woodcock, CEO (Chief Executive Officer) de la organización deportiva de Inglaterra.