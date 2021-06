Contratan en Alcaldía a comisario que agredió a mujer

Se desata una nueva polémica en Bucaramanga, luego de que contrataran en la Alcaldía a Fabián Canal Rolón, quien se vio sumergido en un escándalo en enero del 2021, en el que se conoció un video en donde aparecía presuntamente, golpeando a una mujer, mientras se desempeñaba como Comisario de Familia.

En ese entonces, la Procuraduría decidió suspenderlo y sancionarlo por dos meses, sin embargo, esta persona se encontraba realizando un proceso de contratación.

La Procuraduría tomo control de ese proceso, y le quitó poder a la oficina de control interno, según la Alcaldía.

Fabián estaba en un periodo de prueba para aplicar como Comisario de Familia, este periodo inició en octubre del 2020 y culminó en abril del 2021. Posteriormente a esto, fue nombrado por mérito y por obtener una calificación por encima de los 70 puntos, según el acto administrativo.

Actualmente, Fabián Canal tiene un nombramiento en propiedad como comisario de familia de Bucaramanga y lo que se cuestiona la gente de la ciudad de los parques es por qué una persona que agredió a una mujer lo vuelven a contratar.

Según César Augusto Castellanos, secretario administrativo, este proceso de contratación lo hizo la Comisión del Servicio Civil y la responsabilidad no recae sobre la administración municipal.

"Ese concurso lo hizo la Comisión, al final del periodo de prueba, sacó la puntuación satisfactoria, posterior al nombramiento llegó la sanción de la Procuraduría de dos meses, sin embargo, al señor ya se le había nombrado, qué pasa con esa sanción, nada, porque fue una sanción muy débil, él se vuelve un ciudadano particular por dos meses, y al finalizar la sanción, retoma su cargo, desafortunadamente no tiene nada que ver, el comportamiento y las funciones se rompen una vez la Procuraduría toma función del proceso, la única manera para que nosotros no pudiéramos nombrarlo, es que la Procuraduría lo destituyera y le generara una inhabilidad, así sea por un periodo de dos meses, pero eso no se hizo, fue una suspensión, es decir, separar transitoriamente al funcionario del servicio".

Indicó que lo que dice la Procuraduría es que el comisario le rapó el celular a la señora, mas no que la golpeó, situación que minimiza esta agresión.