Personal de la salud pide avanzar en vacunación

Debido al incremento desmesurado de los casos del COVID-19 no sólo en la región sino a nivel nacional, las autoridades en la región han pedido que se continúe con los esquemas de vacunación y que se logre la inmunidad del rebaño lo más pronto posible.



Esa petición de igual forma se da debido a que el número de fallecidos por el COVID-19 también aumentado en la región, y se están superando los récords ya establecidos de personas afectadas por el coronavirus.



Jimena Sánchez encargada de la lucha del COVID-19 en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es importante que las personas tengan un compromiso para seguir buscando la vacunación y con esto hacer un bien a toda la sociedad.



“Seguimos en todas las acciones de vigilancia y salud pública con respecto al tema de la pandemia, en este momento nos encontramos realizando todas las jornadas de toma de muestras para poder detectar a los pacientes positivos del COVID-19 y seguimos avanzando en el plan nacional de vacunación, en esta etapa que nos encontramos es la cuatro y seguimos trabajando con toda la población educando, hay gente que no ha entendido que la pandemia no ha acabado”, dijo la funcionaria



Reiteró que se deben mantener las medidas de bioseguridad en todos los casos y que las personas deben seguir con los cuidados establecidos por el Gobierno Nacional.