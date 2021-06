Se honró la memoria de los 11 diputados muertos en cautiverio hace 14 años

Con una muestra temporal de retratos y objetos pertenecientes a los 11 exdiputados del Valle del Cauca, asesinados en cautiverio hace 14 años por la entonces exguerrilla de las Farc, la Gobernación del departamento y la Asamblea, conmemoraron un año más de su asesinato.

La exposición se mantendrá abierta al público hasta el 18 de Julio de 2021 en las instalaciones de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Cali, ubicada en la Carrera 4 No. 6-56, frente a la Iglesia La Merced.

Esta muestra, tiene el objetivo de dignificar y honrar la memoria de los 11 diputados del Valle del Cauca muertos en cautiverio en el 2007, así como visibilizar las iniciativas de memoria que desde entonces vienen liderando sus familias,

“Después de 14 años del asesinato de los diputados, la Gobernación del Valle los sigue recordando, hoy en un acto muy bonito e íntimo con las familias estamos recordando la vida, la memoria y rechazamos la violencia”, señaló Orlando Riascos Ocampo, secretario de Paz Territorial y Reconciliación del departamento.

Los familiares de los diputados asesinados hicieron un llamado a la sociedad colombiana a hacer parte de un proceso de reconciliación como camino fundamental para la construcción de la paz.

“No los vamos a olvidar nunca, esto es algo que vamos a hacer año tras año. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por mantener la memoria de nuestros padres, para que no los olviden”, señaló Brigitte Hoyos, hija del diputado Jairo Hoyos.

Laura Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, quien agradeció a la Gobernación y todas las entidades que trabajan para que la memoria de sus padres no se pierda, dijo que “nosotros como familiares venimos trabajando con diferentes instituciones para que este hecho tan doloroso para nosotros no se olvide como una parte fundamental de las garantías para la no repetición”.