Hospital Internacional de Colombia no atenderá más urgencias

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) anunció a través de sus directivas, que no atenderá a las personas que acudan al área de urgencias, toda vez que sus instalaciones no dan abasto con los pacientes enfermos por covid-19 y otras patologías.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, les pidió a los ciudadanos abstenerse de acudir al centro médico, pues las puertas estarán cerradas y no se atenderá a más pacientes.

“Hemos tomado la decisión de cerrar las puertas de urgencias del Hospital Internacional por la sobreocupación que tiene este servicio donde no hay una sola toma disponible de oxígeno y es un riesgo muy alto que los pacientes se mueran esperando en las salas por falta de tomas. Por favor no vayan al Hospital porque no hay capacidad de atenderlos”, dijo Castillo.

El centro médico informó que no tiene disponibilidad de camas UCI, cuidados intermedios y urgencias y que la capacidad física de los médicos y enfermeras ya fue superada con la atención de pacientes con covid-19.