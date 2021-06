Personas entre 45 y 49 años pueden acceder a la vacuna contra COVID-19

La secretaria de Salud de Cali Miyerlandi Torres, teniendo en cuenta la decisión del Ministerio de Salud de ampliar la edad para la vacunación a los mayores de 45 años, anunció que, en Cali, los megacentros ya están disponibles para atender dicha población.

De esta manera, "partir de hoy todos los mayores de 45 años pueden acercarse a los puntos de vacunación para recibir su primera dosis" afirmó Torres en su cuenta de Twitter.

En esta etapa también se incluye a todos los grupos de socorro, los grupos con comorbilidades y grupos especiales que sí, deben estar priorizados en la plataforma Mi Vacuna.

Hay vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, disponibles.





Vacunación / Alcaldía de Cali

Los megacentros están habilitados en la ciudad en los horarios habituales de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

Estos son los megacentros habilitados en la ciudad y que funcionarán durante esta semana…



Lunes a sábado - De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- La 14 de Calima.

- Coliseo El Pueblo.

- IE Luis Carlos Rojas (Barrio Primero de Mayo).

- Universidad Javeriana.

- Coliseo María Isabel Urrutia.



Lunes a sábado - De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Estadio Pascual Guerrero.

- Universidad Icesi.



Martes a domingo - De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Coliseo José Arlen Carvajal (Barrio La Base).

- Polideportivo Cristóbal Colón.



Martes a domingo – De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- La 14 de Pasoancho.



Lunes a viernes – De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. / Sábado y domingo – De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fundación Carvajal El Poblado II.

- Fundación Carvajal Vallado.

- Fundación Carvajal La Casona.