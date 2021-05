Denunciaron rapto de un niño venezolano de dos años en Cartagena

Luis Alfredo Cañizalez Meza, denunció el rapto de su hijo de dos años de edad, Jesús Enrique Cañizalez García, en la ciudad de Cartagena. Desesperado, este hombre acusó a la madre del pequeño identificada como Danimar del Valle García Núñez, de ser la presunta responsable de llevarse al niño sin su consentimiento.

Luis Afredo contó que el hecho ocurrió el pasado 19 de mayo mientras él se encontraba en su lugar de trabajo. La mujer habría aprovechado que estaba sola en la residencia ubicada en el barrio San Pedro Mártir para abordar un taxi e irse con el niño sin dar ningún tipo de explicación.

“Salió en un taxi que la recogió en frente de la casa. Fue algo muy rápido, yo estaba trabajando cuando ocurrió eso. Los vecinos fueron testigos de cuando ella decide montarse en el taxi de manera sospechosa que estuvo rondando minutos antes. Cuando llego de mi trabajo noto algo extraño, como sentir de padre. Procedo a buscarla y nos dimos cuenta que no estaba su bolso”, manifestó Luis Alfredo.

El hombre manifestó que tras un año y seis meses le abrió las puertas de su casa a la madre del niño, quien tomó la decisión de trasladarse hacia Perú en busca de un mejor futuro, dejando abandonado al pequeño Jesús Enrique Cañizalez García cuando tenía apenas cinco meses de nacido.

“Mi hijo fue dejado y abandonado por su madre acá en Cartagena quien se fue hacia Perú. Después de tanto tiempo, año y seis meses, me pide que le abra las puertas de mi casa acá en Colombia y yo como padre de buen corazón que me alegraba que mi hijo por fin iba a conocer a su madre, la ayudé a que llegara acá. Después de haber llegado, ella decide hacer algo injusto de llevarse al niño sin permiso de una manera muy fuerte pues no tuvo mi consentimiento”, recalcó.

Luis Alfredo Cañizalez Meza ya denunció a Danimar del Valle García Núñez ante la Fiscalía General de la Nación. “Ya hicimos la denuncia formal, estamos esperando que nos ayuden a encontrarlo. Como padre les digo con la mano de corazón que me ayuden, es un niño de dos años que no la conoce a ella, conoce el amor completo de mí hacia él”, dijo.

Dos días después del rapto, la mujer fue vista con el menor en un establecimiento comercial de venta de ropa ubicado en el barrio Villa Estrella, a pocos metros de la Terminal De Transportes de Cartagena. Los videos captados por las cámaras de seguridad del negocio así lo evidenciaron.