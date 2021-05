Víctimas en Norte de Santander piden al gobierno acatar llamado del ELN

El Gobierno Nacional anunció por medio del comisionado de paz Miguel Ceballos que se habían tratado de dar varios encuentros exploratorios durante la actual gobierno para retomar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, y que esta organización guerrillera no había dado muestras de volver al proceso.



Sin embargo el ELN de igual forma se pronunció sobre este tema y afirmó que siempre ha estado dispuesto a retomar el camino del diálogo, pero que en esta ocasión no se deben dar algunas imposiciones por parte del gobierno nacional.



Alfredo Yáñez Representante De Víctimas en la región de frontera, le dijo a Caracol Radio que es importante que se llegue a un consenso y nuevamente se den estos diálogos que permiten tener mayor tranquilidad a las poblaciones.



“Nosotros como representante de víctimas y defensores de derechos humanos vemos con buenos ojos este proceso y damos la bienvenida a esta decisión que toma este grupo armado frente a la situación que vive el país, hemos estado desde hace tiempo pidiendo al gobierno que se siente a dialogar con todos los grupos armados que existen en el territorio así como lo hizo con las FARC, sabemos que es un elemento que se requiere para avanzar en este proceso de pacificación en el país pero que pero con esta medida de qué no existan estos grupos armados se avanzan en otros procesos pero se necesita para que el pueblo pueda vivir en paz, le pedimos al gobierno nacional una vez más analice su postura frente a estas decisiones de los grupos armados que quieran dialogar”, dijo el líder de víctimas.

Lea también:Alertan por contagio de COVID-19 en jóvenes de Norte de Santander



Reiteró que Norte de Santander se necesita una paz verdadera y especialmente en la región del Catatumbo, en donde este grupo al margen de la ley mantiene una fuerte presencia.