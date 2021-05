Otra parálisis en la obra Cuatro Vientos

Una nueva parálisis vuelve a tener la obra de Cuatro Vientos en la ciudad al generarse un nuevo cruce de cartas entre la administración municipal y el contratista.

El ingeniero Andrés Vásquez responsable de la obra y representante de la firma contratista dijo en Caracol Radio que “la decisión está motivada por la falta de respuesta del gobierno para darle celeridad a los procesos de infraestructura que demanda la obra en su ejecución”.

Indicó que la parálisis es indefinida y que esta obedece a “una serie de traumatismos que han tenido que vivir por culpa del gobierno local, tenemos un desbalanceo financiero en una obra proyectada para catorce meses y así como vamos llegaremos a 31 meses con lo que esto significa para el proyecto”.

Explicó que “no encontramos respuesta, no sabemos con quién entendernos, la administración no responde las comunicaciones desde el 14 de abril y así es todo …” manifestó desconcertado.

Por ahora la administración municipal no responde frente a la reclamación que vuelve hacer el contratista y que sigue provocando retrasos en la tercera obra por valorización de la ciudad que sigue paralizada.