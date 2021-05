Alcalde Quintero se comprometió a reparar a las víctimas de Hidroituango

Luego de las protestas que hicieron campesinos y barequeros víctimas del proyecto Hidroituango, el alcalde de Medellín manifestó su intención de reunirse con los manifestantes.

El mandatario señaló que hoy tendrán una primera reunión, en donde harán un balance de las personas que no han sido reparadas, para que puedan recibir su indemnización por las afectaciones.

“Esa conversación inicia el día de hoy y nos vamos a sentar con ellos, con la intención de revisar cómo se les ha reparado y a quienes no se ha reparado y que nosotros no vamos a poner en la mesa de negociación como desembalsar. Yo prometí que íbamos a sacar el proyecto adelante, pero con la verdad. Si hay alguien que no haya sido reparado, lo vamos a reparar”, expresó el mandatario.

El movimiento Ríos Vivos recibió con positivismo la apertura al diálogo del alcalde de Medellín, sin embargo, reclamaron posibles reprensiones de la protesta pacífica de los campesinos.

Quintero Calle señaló que el proyecto está en urgencia manifiesta, por lo que se deben adelantar acciones para ponerlo en funcionamiento.