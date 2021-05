Denuncian amenazas a estudiantes de Unibac que quieren continuar clases

Desde el pasado 28 de abril, muchos colombianos salieron a las calles para alzar su voz de protesta contra las posturas del Gobierno Nacional en algunos temas. Los cartageneros también han participado abiertamente en las marchas, donde siempre han buscado que se les garantice el derecho fundamental a la protesta social, estipulado en el artículo 37 de la Constitución Política.

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), aseguró que priorizó desde el inicio de las manifestaciones pacíficas garantizar, a todo el cuerpo estudiantil, su deseo de marchar libremente y en paz con el resto de los ciudadanos. Pero, además de esto, aseguraron -a quienes así lo deseen- el derecho fundamental a la educación, así como la seguridad, la vida y la salud de toda la comunidad educativa.

Ante esto, Unibac ha seguido desarrollando las actividades académicas con flexibilidad, ofreciendo a todo el estudiantado la posibilidad de ampliar los plazos de realización de las evaluaciones, sustentaciones y entrega de los trabajos programados hasta el viernes 14 de mayo. Hay que agregar que, debido a la virtualidad, las clases han sido grabadas para que puedan ser consultadas con posterioridad. La postura del centro educativo fue aplaudida por gran parte del cuerpo estudiantil, quienes vieron con buenos ojos la posición adoptada por las directivas.

Sin embargo, en los pasillos de Unibac se ha comenzado a escuchar que un grupo de estudiantes, con ánimos caldeados, buscan frenar los acuerdos logrados con la firme intención de entrar a un paro indefinido, que involucre el cese de actividades al interior de la institución. “Es importante aclarar que, dentro de los principios que funcionan como pilar en la entidad, está fomentar el diálogo respetuoso, el debate académico y la reflexión, garantizando la libre expresión y el sano debate en el marco del respeto y la no violencia. Por esto se logró un pacto que favorece a quienes desean marchar y los que desean seguir recibiendo su educación”, aseguró Unibac.

Además, de acuerdo con la Institución, al parecer este mismo grupo de estudiantes han estado amenazando, virtualmente, a quienes buscan seguir progresando académicamente con sus clases, dejando a un lado el respeto y generando preocupación por la repercusión que puedan tener las agresiones en redes sociales.

Estudiantes desean que se sigan manteniendo las clases en Unibac

Elías Pinzón, estudiante de Unibac, es uno de los jóvenes que desea seguir recibiendo su educación para poder avanzar en su proceso académico. “Es básico querer cerrar el ciclo del semestre que algunos como yo, hemos luchado con cada clase. Hemos luchado mucho contra todas las circunstancias adversas y estar en contra de las adversidades para seguir el curso natural de las cosas, más cuando existen garantías como la entrega de matrícula gratuita, datos y créditos de telefonía móvil”, recalcó.

“Esta institución la amo y es mi universidad, me ha dado todo de lo que soy ahora. La educación musical, que es elevadamente cara en este país, me la está regalando. Yo vengo de una universidad privada de Barranquilla, donde nos endeudamos para tener que pagar 7 millones por semestre y en el Conservatorio Adolfo Mejía - UNIBAC, me lo está dando hasta con mayor calidad. La virtualidad es un desafío pero, ¿Quién dijo miedo? He remado contra la corriente para conseguir buen rendimiento”, puntualizó Elías.

Otro estudiante, que decidió mantenerse en el anonimato debido al temor de recibir amenazas más fuertes por el grupo de manifestantes, señaló que “el derecho a la protesta se está garantizando a quienes desean marchar, también estamos recibiendo clases quienes desean seguir haciéndolo. ¿Por qué entrar en conflicto y retrasar los calendarios de Unibac?”.

“Para mí marchar es importante y he aportado desde la virtualidad lo que he podido, pero estoy cerca de terminar y mi anhelo es graduarme en mi carrera profesional este año para sostener con un trabajo a mi familia. Esta universidad ha puesto una balanza y, sabiamente, puso sobre la mesa esta iniciativa que no afecta a nadie”, concluyó el estudiante.

En diálogo con las directivas, estas indicaron que quien no siga las instrucciones impartidas para garantizar los derechos de los estudiantes que están en paro, tendrán que responder las razones por las cuales no lo hicieron. Igualmente, y ante lo descrito arriba, Unibac realiza un llamado al respeto por la vida como derecho fundamental de todo ser humano y que, entre todos, se logre una construcción sana que no repercuta en violaciones claras a la integridad de las personas.