Defensores califican de tardío intento de diálogo del gobierno con ELN

Posterior a que el gobierno de Colombia habló de los esfuerzos para tratar de activar los diálogos con la guerrilla del ELN, los Defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander han indicado que este es un esfuerzo para tratar de desviar la atención que se está teniendo con las marchas y movilizaciones del paro nacional.



El Alto Comisionado para la paz Miguel Ceballos afirmó que se hicieron algunas reuniones con los representantes de las Naciones Unidas y la iglesia, ante lo cual el Ejército de Liberación Nacional no dio ninguna respuesta, y que durante los últimos 17 meses se llevaron a cabo 28 reuniones y cuatro desplazamientos a La Habana Cuba.



Enrique Pertuz Ariza coordinador de la Red departamental de Defensores de Derechos Humanos, le dijo a Caracol Radio que al inicio de este gobierno se rompieron los diálogos y que siempre se colocaron excusas por parte del mandatario Iván Duque para retomar nuevamente este proceso.



“Creemos que la reacción del gobierno frente a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional es un poco tardía, recordemos que fueron tres años de insistencia de ese proceso y el gobierno colocó un sin número de obstáculos de acercamientos de la comisión del ELN en La Habana, exigió requisitos que no permitieron que el gobierno se sentara en la mesa, tres años que no hizo nada y hoy y hoy frente a la realidad que está viviendo el país con las movilizaciones de miles de ciudadanos en los cuatro puntos de la geografía nacional, el gobierno saca este as bajo la manga queriendo dialogar con el ELN pero es una estrategia política más para oxigenarse que en realidad buscar la paz para el país”, dijo el defensor.

Por ahora el ELN no ha dado respuesta a este pronunciamiento emitido por parte del Gobierno Nacional.